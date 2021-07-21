《ESPN》名嘴史蒂芬史密斯21日在節目當中語出驚人，強調湖人應該考慮用「一眉哥」安東尼戴維斯，去跟拓荒者交易當家主控利拉德，藉由輔佐「小皇帝」詹姆斯繼續爭冠，沒想到湖人助理教練漢迪隨即回嗆，「朋友，你是想當傻瓜嗎？」

畢竟史蒂芬史密斯所說的驚人交易案，實際上可行度很低，因為湖人兩年前好不容易把安東尼戴維斯從鵜鶘挖來，上季也幫湖人在奧蘭多隔離泡泡成功奪冠，儘管今年季後賽首輪提前遭到太陽淘汰出局，一眉哥跟詹姆斯的攜手破壞力仍存。

所以如今史蒂芬史密斯放話，湖人可以考慮拿安東尼戴維斯去換利拉德，簡直是不太可能，除非湖人打算徹底打造全新陣容，甚至讓詹姆斯準備養老退休，才有可能做出如此誇張的交易動作，更何況利拉德從頭到尾都沒說過想離開拓荒者。

拓荒者在今年季後賽首輪淘汰之後，利拉德想要離開波特蘭的謠言就沒停過，就算找來新主帥畢勒普斯，利拉德還被怪罪無視畢勒普斯當年強姦案件風波，卻仍在效力美國男籃期間，不斷重申自己想在拓荒者待到退休的堅定想法，更駁斥最近太多假新聞。