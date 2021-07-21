水利署今日上午發布快訊，籲請下游民眾注意安全。。（翻攝照片／張毓翎台南傳真）

午後對流雲系發展旺盛，這幾天台南山區持續降雨，白河水庫水位標高已達108.61公尺，距離109公尺滿水位僅差39公分，預計今天上午10時起調節性放水，請急水溪沿岸民眾注意安全，並遠離河床。

截至上午8時，白河水庫水位108.61公尺、蓄水量1097萬噸，蓄水率達93.49％，為了顧及水庫庫體安全，上午10時起以每秒30立方公尺調節性放水，水利署今日上午發布快訊，籲請下游民眾注意安全。