白河水庫逼近滿水位 今上午10時調節性放水 09:422021/07/21 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 午後對流雲系發展旺盛，為白河水庫集水區帶來豐沛進帳，截至上午8時，水庫水位標高已達108.61公尺，距離109公尺滿水位僅差39公分。（張毓翎攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 水利署今日上午發布快訊，籲請下游民眾注意安全。。（翻攝照片／張毓翎台南傳真） 午後對流雲系發展旺盛，這幾天台南山區持續降雨，白河水庫水位標高已達108.61公尺，距離109公尺滿水位僅差39公分，預計今天上午10時起調節性放水，請急水溪沿岸民眾注意安全，並遠離河床。 截至上午8時，白河水庫水位108.61公尺、蓄水量1097萬噸，蓄水率達93.49％，為了顧及水庫庫體安全，上午10時起以每秒30立方公尺調節性放水，水利署今日上午發布快訊，籲請下游民眾注意安全。 烟花颱風攜豪雨 石門水庫提前調節性放水 防颱風強降雨 石門水庫調節放水 #白河水庫 #滿水位 #調節性放水 #公尺 #上午 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 超狂優惠時時送 高雄好家載199免運再抽199 12:502021/07/21 生活 烟花海陸警估一天內發布 9縣市豪大雨 這2區防淹水 15:532021/07/20 生活 因應烟花颱風強降雨 石門水庫進行調節放水 17:512021/07/20 寶島 種出來的更天然 蒲草吸管友善台灣生態環境 11:142021/07/21 生活 外資挺台積：最壞情況已過 04:102021/07/21 財經要聞 河南特大暴雨災情慘 習近平對救災發指示：防大災之後有大疫 09:112021/07/21 兩岸 鄭州強降雨各省緊急馳援 午前班機只出不進 11:342021/07/21 兩岸 男子深夜臥倒路旁 白河警上前關心孰料查獲毒品 17:382021/07/20 社會 1分鐘讀財經》台積電殺完了 專家爆最壞情況已過 08:282021/07/21 財經 瓶鼻海豚落單 闖入花蓮港1天後又消失 16:502021/07/20 生活 瓶鼻海豚誤闖花蓮港 漁船慢行怕驚擾 04:102021/07/21 焦點要聞 生活熱門新聞 男打莫德納後連吞2顆止痛藥無效崩潰 網一看急勸：這款不要吃 - 生活 烟花撲台最新路徑曝 周五、六全台豪雨 3地影響最劇 - 生活 1500萬劑BNT到手 陳時中曝施打規劃 - 生活 烟花颱風眼開了 侵台路徑有變數 鄭明典：原地打轉中 - 生活 三級警戒降級倒數 陳時中：這兩天公布管理措施 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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