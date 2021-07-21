因全球Delta變體病毒的傳播激增，引發對金屬、股票和石油等受益於經濟增長資產的拋售，威脅全球經濟復甦前景，銅又常被用作衡量全球經濟健康狀況的重大指標，日前LME銅價跌至4周低點，今年5月銅價曾創下10,747.5美元的歷史高點，在倫敦(LME)周二(7/20)銅價低點盤整反彈，亦帶動其餘多數金屬價格均漲。

分析師表示，基本面較幾個月前疲弱，疫情加劇下，中國經濟正在放緩，需求下降，供應緊張的情況有所緩解，倫敦金屬交易所註冊倉庫銅庫存升至212,725公噸，為2020年5月以來的最高水平。

終場周二(7/20)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲125美元，報每公噸33,505美元；期鎳上漲222美元，報每公噸18,684美元；期鋅下跌15美元，報每公噸2,962美元；期鋁上漲40美元，報每公噸2,465.5美元；期銅上漲114美元，報每公噸9,336美元；期鉛上漲43美元，報每公噸2,328美元。(商品行情網)