美股消息面：

1.美國商務部周二公布，6月新屋開工數較5月增加6.3%，以年率計為164.3萬戶，超出市場預期的159萬戶。6月建築許可數減少5.1%，以年率計為159.8萬戶，少於市場預期為170萬戶。

2.周二國際油價跌深反彈，市場密切關注美國即將公布的原油庫存數據。周二到期的紐約8月期油收漲1.5%，為每桶67.42美元，早盤一度跌1.86%。紐約9月期油收漲1.3%，為每桶67.2美元。倫敦布蘭特9月期油收漲1.06%，為每桶69.35美元。

3.投資人擔心快速傳播的變種病毒可能阻礙全球經濟成長，受避險買盤追捧，周二美元盤中一度觸及3個月新高93.161，尾盤小升0.1%。

4.對新冠疫情惡化的擔憂驅使資金流向美元避險，對國際金價的提振有限，周二紐約期金收漲2.2美元或0.1%，報每盎司1811.4美元，為3個交易日以來首度收高。銀價收跌1%，報每盎司24.96美元。鉑金跌0.4%，為每盎司1070.46美元。鈀金漲1.9%，為每盎司2645.3美元。