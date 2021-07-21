台泥(1101)完成歐洲儲能廠併購交割，可望成為儲能系統建置容量全球排名第四名的公司，今日多頭樂不可支，股價開高後，多空在52元處展開攻防。

台泥宣布子公司台水歐洲控股(Taiwan Cement Europe Holdings BV)以每股歐元17.10元，總額合計為1.32億歐元的對價，完成對義大利儲能公司ENGIE EPS SA 60.48%股權收購，台泥董事長張安平親赴義大利舉行本案交割儀式，並當選為NHOA新任董事長。

張安平指出，能源佈局不能只看台灣市場，須要具備國際市場競爭力，台泥的新夥伴NHOA更具備絕佳的創新能力與研發技術。透過本次的購併，台泥將成為國內唯一具有綠能、電池、儲能、電動車快充的研發與自製能力的全方位能源集團。

據彭博新能源財經數據推估，2030年全球儲能市場產值將從2020年的180億美元翻升為1600億美元，全球充電樁市場則將從2020年的490億美元，躍升到2030年的2120億美元。