國內新冠肺炎疫情5月中旬急遽升溫，全台升至三級警戒對各產業造成衝擊，行政院6月初通過紓困4.0追加預算案，並以從寬、從速、從簡原則執行。交通部觀光局表示，截至19日對旅遊業及旅宿業的紓困核撥率均已超過95％，累計共核撥38.66億元。

觀光局指出，後續將再盤點紓困相關預算，除適時提供觀光產業紓困外，並將依據指揮中心對疫情判斷，同時配合政府整體疫後對各產業振興政策，研議規畫疫情警戒解除後的觀光產業振興相關措施。

觀光局表示，對於業者提出申請均以最短時間從速審核、撥款。以旅遊業為例，截至19日共有2253家旅行業以總公司名義申請薪資及營運補貼，並已核撥2150家、核撥金額共6.8億元，核撥比率已達95％。

旅宿業部分，觀光局統計觀光旅館及旅館業已有2757家申請，已審查通過共2672家、核撥金額計27.8億元，核撥率約97％。民宿則已有8169家申請，已審查通過共8132家、核撥金額共4.06億元，核撥率逾99％。

觀光局指出，旅行社雖受疫情影響，去年及今年上半年分別有46家及20家解散，但亦分別有115家及62家旅行社新設，顯示仍有業者看好疫後旅遊市場而預做準備。同時，紓困4.0方案可申請至7月31日，提醒尚未申請的業者儘速申請。

為協助更多受疫情影響的觀光產業取得振興所需資金，觀光局已修正「交通部觀光局振興觀光產業融資信用保證要點」，主要為增加融資貸款額度，包括提高資本性融資貸款額度上限至5000萬元、周轉金額度上限至3000萬元。

此外，民宿資本性融資貸款每家最高2000萬元，周轉金最高1000萬元整，並延長周轉金利息補貼期限1年。若非屬中小型事業，依經濟部貸款及利息補貼作業要點，最高貸款額度可達5億元。另外，台電亦提供受影響產業電費減免及延緩繳納措施，以協助產業紓困。

觀光局指出，觀光工廠、餐飲業或小吃店等自營商，經濟部亦有提供相對應紓困補助措施。同時，觀光局也轉達觀光業者反映，函請衛福部考量將觀光產業從業人員納入優先接種疫苗對象，為疫後觀光做好準備。