銅箔加工費連番上漲，且高頻高速產品出貨放量，銅箔廠—金居(8358)第2季稅後盈餘為3.89億元，季增67%，創下單季歷史新高，由於高頻高速產品比重持續攀升，且終端需求穩定，金居下半年業績成長可期，今天開盤股價止跌反彈。

受惠於終端需求強勁，且今年上半年銅價飆漲，銅箔加工費也逐月攀升，帶動金居上半年業績表現亮眼，金居第2季合併營收為22.26億元，季增21.51%，創下單季歷史新高，營業毛利為5.58億元，季增55%，單季合併毛利率為25.07%，季增5.38個百分點，稅後盈餘為3.89億元，季增67%，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為1.54元，累計前6月合併營收為40.58億元，年成長36.31%，營業毛利為9.18億元，年成長71.91%，合併毛利率為22.62%，營業淨利為7.8億元，稅後盈餘為6.22億元，年成長98.09%，每股盈餘為2.46元。

展望下半年，法人認為，由於Advanced RTF相對HVLP性價比佳，使金居RG系列銅箔在Whitley平台掌握較大供貨份額，而Whitley 平台佔Server出貨滲透率已達40%，預期至年底可達50%，隨滲透率提升，金居RG系列銅箔下半年佔營收比重可達25%到30%，成為金居下半年業績成長推手。