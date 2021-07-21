北部竹聯幫明仁會成員涉嫌在 6 月 29 日凌晨 3 時許，在台南永康某大樓地下室，以債務糾紛為名押走一名男子，家屬於清晨 6 時許見被害人遲未返家，經前往地下室停車場車輛旁發現被害人拖鞋後，疑家人遭到危險，立刻向警方報案，台南市刑大與刑事局組成專案小組，由除暴特勤隊進行攻堅，順利救出肉票，並逮捕7名幫派份子到案。

竹聯幫明仁會擄人討債，除暴特警強力攻堅逮捕7名幫眾。(戴志揚翻攝)

台南永康分局案發後，立即報請臺南地檢署檢察官指揮，與刑事警察大隊共同組成專案小組全力偵辦，經局長方仰寧召集相關偵查單位進行專案會議，於案發翌(30)日清晨火速發動偵查行動，首先在屏東將沈姓犯嫌緝捕到案。

竹聯幫明仁會擄人討債，除暴特警強力攻堅逮捕7名幫眾。(戴志揚翻攝)

7月 11至 13 日期間北上發動數波查緝行動，聯合刑事警察局、新北市政府警

察局兵分多路，一舉掃蕩竹聯幫明仁會板橋據，將王姓明仁會大哥等 7

人查緝到案，全案依組織犯罪條例、妨害自由、恐嚇取財、傷害等罪

嫌送辦。經台南地檢署檢察官裁定 5 萬元交保候傳外，王嫌等 6 人經聲請羈押全部獲准。

警方表示，專案小組追查分析，發現該犯罪集團具組織結構，係以債務糾紛為名押走被害人限制其行動，以謀取不法利益，整個犯案過程分工細膩且交換多部作案車輛，並一再變換囚禁處所，藉由南北遠距離地緣關係不易追查，造成多處行蹤斷點，誤導警方辦案方向，增加偵辦難度，根據被害人聲稱，他遭控制行動期間感受到該集團組織得知案發後數小時內其中一名組織成員就遭警方逮捕，迫於強大追捕壓力，想要草草收場，7 月 1 日在臺中市郊區就將他釋放。

專案小組成員不眠不休、鍥而不捨接續針對各個斷點回溯偵查，案經分析比對大量的犯罪軌跡、影像抽絲剝繭後，發現其中疑有多名竹聯幫明仁會成員涉案，在釐清整體犯案脈絡及涉案成員後，隨即聯手台南市刑事警察大隊、刑事警察局偵查第四大隊暨新北市政府警察局，板橋分局、汐止分局及土城分局共組聯合專案小組，於11 日兵分多路分別在新北市板橋、汐止、新莊及臺北市士林區等地先後拘提犯王姓嫌犯嫌等 7 人到案，並起獲 6 部涉案車輛、查扣空氣槍 2 支、開山刀 2 支、狼牙棒 2 支、小刀 2 支、辣椒水 2 瓶等犯案工具成功瓦解該犯罪組織勢力。

市長黃偉哲一再強調「犯罪零容忍」，絕不容許外地犯罪勢力至臺南犯案為確保社會治安穩定，除期勉警察局持續加強掃蕩黑道幫派及相關依附之營業場所，澈底刨除犯罪勢力、斬斷不法金流，並堅定貫徹政府肅清不法「一波一波掃、一個一個抓」之要求展現嚴懲不法、淨化治安決心以維護民眾安全、安寧、安心的生活環境。