羽球世界球后戴資穎參加東京奧運，在日本住3星級飯店，相較於他國選手簡樸許多，雖體育署解釋是因為距離比賽場館很近才選的，卻仍引起批評聲浪。事發後包括「只是堵藍」等親綠社群發起「洗評價」活動，讓戴入住的飯店從19日的3.3顆星評價一日內即躍升成4.5顆星。對此，藥師林士峰痛批「感到蠻可恥的」，因為沒入住經驗卻打分顯然是作弊行為。而「洗評價」行為21日已觸發Google保護機制，遭全數刪除。

林士峰20日在臉書發文指出，戴資穎入住的飯店，19日還只有3.3顆星，但在「部分台灣人」狂洗評價的行為下，20日已達4.5顆星。林並刊出截圖，1分中內就有多人給予5顆星評價，其中包括署名「就是堵藍小編群」的網友，並在評論內容寫道：「已號召台派南區部群組為台灣之光五星加值！！」

對此，林士峰直言：「對於部份台灣人發起洗評價的活動，我感到蠻可恥的。」林痛批，這些人根本沒有入住過，憑什麼能夠替這間飯店打分數？這樣是作弊的行為，不管打的評價是好的還是壞的，只要不是符合市場價值的評價，對業者來說都是一種傷害，別以為替業者灌好的評價，就是對他的支持，其實你們的目的只是為了讓政府替選手選的飯店評價好些，好讓自己沾光，帶著政治目的的骯髒手段罷了。

林士峰強調：「有沒有想過，如果有一天你是一個旅行者，發現有一間快5顆星評價的飯店，摸摸自己的口袋覺得『哇！這間的評價那麼高，好便宜啊』，滿懷著期待入住。然後，你的感受只有3顆星，你可能以後再也不會入住這間飯店了。林呼籲，如果真的愛台灣、愛台日友好，就應該停止傷害台灣人的公信力，不要搞到以後沒有國家的飯店想收台灣選手入住，就可悲了。

該飯店評價21日截至發稿時已恢復為3.3顆星。因短時間內大量湧入評價，讓Google啟動保護機制，認為這些評論都是「無效且偽造」，全數刪除。