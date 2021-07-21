長榮海運今日召開股東會，董事長張衍義樂觀看待今明兩年的海運景氣，總經理謝惠全則用「需求未歇、穩步前行」八字箴言形容，因全球主要經濟體多數國家的製造業採購經濟人指數(PMI)維持正向發展，貨量成長動能充足，反觀全球海運市場依然受到港口壅塞、運力供不應求的影響，運價可望維持在歷史高檔。

海運市場鬧缺艙、缺櫃、缺工的「三缺」， 導致第2季美國線、遠歐線運價持續上揚，謝惠全解釋，雖然運量因為碼頭作業及疫清因素稍有下滑，長榮第2季合併營收較上1季成長約11％，在相關成本控制得宜下，對於第2季業績保持樂觀。

謝惠全透露，以往美國線營收佔比逾4成，今年因遠歐線運價漲幅較高，營收佔比接近美國線，目前美國線和遠歐線佔整體營收比重各約3.5成。

根據Alphaliner今年6月份最新統計，全球前11大航商2021年第1季平均稅息折攤前利潤率（EBITDA Margin）為44.13％，長榮為54.7％，居11大航商之首，長榮2021上半年合併營收1898億元，亦較2020年同期成長117％。

謝惠全形容，去年是驚濤駭浪的一年，但也遇到航運業百年難得一遇的契機，市場普遍預期今年下半年海運業的榮景將可持續，長榮會持續加強聯營合作，強化航線網絡；規劃先進船舶，優化船型配置，增強航線競爭力；積極開發電子商務，也強化公司核心競爭力。

對於美國西岸碼頭工人工會(ILWU)合約將於明年6月到期，可能再現罷工潮，成為海運市場變數，謝惠全表示，工會對於爭取加薪與福利非常積極，航商代表將盡全力與勞方協商，提出雙方可能接受的合約條件，以減低勞資爭議與罷工的可能性，避免對美國西岸進出口與美國經濟造成負面影響，但若真的罷工，塞港的情況只會更為惡化，屆時運價可能更降不下來。