在前一個交易日出現大拋售後，歐股周二回穩，礦業股和企業的正面財報提供了支撐。旅遊股則下滑。

周二泛歐Stoxx 600指數收漲2.32點或0.52%，為446.61點。前一個交易日在經濟復甦放緩的擔憂下，指數暴跌2.3%。

在必和必拓集團(BHP)和英美資源集團提供樂觀的產量數據後，在周一股市暴跌首當其衝的礦業股，周二上漲1.2%。

BCA研究分析師表示，儘管美國經濟正處於放緩階段，預計歐洲經濟成長在夏季見頂，我們在未來12個月仍偏愛風險資產。以英國來說，儘管新冠染疫人數上升，但廣泛的疫苗接種讓住院率始終在低水準；因此在已開發經濟體中，Delta病毒對市場的影響可能是瞬息消逝的。

歐股的旅遊休閒股大幅下滑；受到歐洲染疫數的上升以及旅遊行程取消的影響，與旅遊相關的股票下跌。

美國周一對英國旅遊發出最高警告。

在個別的股票表現上，挪威電信在上調全年營收預期後，上漲2.3%。

瑞銀集團上漲4.0%。瑞銀公布財報，第二季淨利增加63%。瑞士同業瑞士信貸和寶盛(Julius Baer)也上漲。

儘管歐洲酒館重新開放後，法國烈酒集團人頭馬君度(Remy Cointreau)第一季本業銷售增加一倍，但股價仍下跌2.2%。

富豪汽車跌3.5%。該公司警告，由於晶片短缺，今年將進一步出現生產中斷和停產。

瑞典家電製造商伊萊克斯(Electrolux)暴跌9.4%。該公司公布第二季營業利益低於預期；並警告未來幾個月全球供應鏈困境將繼續惡化。