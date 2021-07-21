韓國中央防疫對策本部通報，截至今天凌晨零時，境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診新增1784例，其中非首都圈確診數首次突破500例，雙雙創下疫情爆發以來新高。

新增案例中1726例為社區感染，58例為境外感染移入；社區感染主要仍集中於首都圈，首爾599例、京畿道450例、仁川126例，共占68.1%。

值得注意的是，非首都圈確診數持續上升，並首次突破500例，來到551例，連續4天占比逾3成，疫情出現向全國擴散的跡象。

非首都圈新增案例以釜山100例為最大宗，慶尚南道86例、大田72例、江原道54例、忠清南道48例，大邱、濟州道各34例，慶尚北道23例、光州22例、全羅南道21例，蔚山、全羅北道各18例，忠清北道15例、世宗市6例。

韓國至今累計確診18萬2265例，2060例病歿。韓聯社報導，防疫當局日前與專家會商後提出警告，稱7月底單日確診數可能達到2300多例，並表示將視情況決定是否延長實施首都圈第4階段社交距離規範。

傳染力強的Delta變種病毒案例近日激增，加上群聚感染事件不斷，使韓國防疫當局不敢樂觀看待疫情變化。專家也認為，首都圈至少要延長實施2到3週第4階段社交距離規範，甚至必須加上其他防疫規定，才有可能控制住這波疫情。（編輯：陳惠珍）1100721