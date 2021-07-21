【LIVE直播】千年一遇大暴雨！直擊河南鄭州成水城｜2021.07.21

河南連日來遭遇暴雨襲擊，包括鄭州等地都成水鄉澤國，中國天氣網氣象分析師張娟直言，多地氣象網站都已打破7月單日降水紀錄。至於為何雨勢如此兇猛，河南省氣象台首席預報員張寧表示，西太平洋副熱帶高壓和大陸高壓，阻擋上游系統移動，配合河南境內太行山區、伏牛山區產生的抬升效應，造成了河南省長時間降水。

張娟指出，像是嵩山，這裡的降雨累計雨量大、持久性強且雨強大，從18日到20日16時，嵩山和新密累計雨量已經達到557毫米及512.7毫米，鄭州昨天出現166毫米大暴雨，為入汛來最強單日降雨，而今日鄭州強降雨仍在繼續，16-17時單小時降雨201.9毫米。鄭州、嵩山都已出現明顯內澇和積水。

談及雨勢為何如此兇猛，張寧表示，西太平洋副熱帶高壓和大陸高壓分別穩定維持在日本海和我國西北地方，阻擋了上游系統移動，導致西風帶低值系統在華北、黃淮地區長時間維持。受深厚的東風急流及穩定的低渦切變影響，配合河南省太行山區、伏牛山區特殊地形對偏東氣流的強輻合抬升效應，使得強降水中心主要分布在河南省西部、西北部沿山地區穩定少動，造成了河南省長時間降水。

由於降水持續時間比較長，且強降水發生的區域比較集中，造成西部、西北部山區山洪、地質災害風險明顯增高，黃河流域、海河流域中小河流、水庫水位迅速上漲，另外還造成了大範圍城市內澇、農田積澇。

暴雨天氣何時結束？張寧稱，預計此次暴雨將持續到21日夜裡，強降水集中區域仍是在豫西北和豫中一帶，降水量能夠達到100到250毫米，局部300到400毫米。22日至26日，河南省無明顯大範圍強降水天氣，全省多分散性的雷雨天氣。