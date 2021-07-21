台南開放國小教職人員打疫苗，一張老師接種照引網歪樓，只見這位女老師皮膚白皙，配上水汪汪大眼睛，讓人看了秒心動。不少網友更留言直呼，這位老師好美，忽然想起有一些小學時不懂的題目想請教，好想重讀小學。

台南市長黃偉哲昨在臉書發文表示，國小教職人員7月20至25日可打疫苗，請記得攜帶雙證件，前往指定的地點施打，7月25日以後輪到國、高中教職人員施打，詳細時間與地點將再公布，並分享一位氣質女教師打疫苗的畫面。

從照片中可見，一位女老師穿著黑色無袖上衣，與白皙肌膚對比鮮明，而一頭柔順的黑色長髮披在肩上，一雙大眼睛微彎，雖然臉上帶著口罩，但還是讓人覺得超漂亮。

美女老師的照片讓許多網友大歪樓，「台南美女真多」、「這老師教哪一個科目？我想重新複習」、「求認識第一張的老師」、「這老師好美」、「我忽然想起有一些小學時不懂的題目想請教老師」、「我想重讀小學」、「求老師課後輔導」。甚至還有網友開玩笑說，小邊拍照解析度不夠高，看不到老師的名字，所以這個讚真的按不下去。