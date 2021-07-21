43歲的女星侯怡君5月證實已與情纏20年的蕭大陸登記結婚，6月再傳出已透過試管懷孕的好消息，不過近期卻傳出她與蕭大陸之間疑似有小三介入，導致她多次在私人臉書暴走開嗆，《鏡週刊》更報導「小三」據悉是電視台幕後年輕女員工，有次2人都在電視台，侯怡君直接與該女員工起了口角與肢體衝突，許多人都目擊火爆畫面。

對於是否有小三介入？侯怡君經紀人表示：「沒有這事吧？」 並說她發文已經八百年前（6月）的事，他當時就問過侯怡君，她回說是「同學的事」，因涉及隱私，他便沒再多問。至於外傳侯怡君曾與任職電視台的「小三」正面衝突，經紀人不以為然回說：「誰告訴你的？講得好像在現場一樣，那請拿出照片或影片啊！」至於侯怡君本人則未接電話、沒回訊息。

不過侯怡君的幾次發文，顯然不只是為「同學」出氣，她的貼文內容怒氣指數爆表又設為公開，儼然自己才是受小三介入的正宮，她除了怒罵對方「綠茶婊」、揚言法院見，六月底的貼文，附上一張經過處理的照片，上面大大寫著「小三」，她更詩興大發，以7字一句寫了10行藏頭詩，包括「黃花敗葉身形殘」、「穢跡可循母亦似」、「爛泥難上廟牆階」、「賤求隈身只為金」、「臭名留與眾人問」、「破涕而笑虛偽容」，更藏頭「爛賤貨」「臭ｘ」「破ｘ」等咒人字句，相當嗆辣具攻擊性，。

弔詭的是，侯怡君6月底雖在私人臉書公開嗆小三，也不忘在粉專曬恩愛，她po出與蕭大陸在車上一起嘟嘴裝可愛照片，寫著「午夜夢迴驚醒，發現枕邊人是心上人，而不是只能在夢中的心上人，慶幸自己嫁給真愛，不是滿身珠光寶氣虛度人生的喪屍」，並有感而發地說婚姻需要經營，形容兩人婚後依然像熱戀，「手牽手漫步街頭就是幸福，開著車翻山越嶺只為一碗剉冰，謝謝你當我公主捧在手心裡」，幸福爆表的文字，還讓許多藝人好友都留言為她開心。