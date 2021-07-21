長榮海運過往趁運價低檔時造船，今年預計33艘新船到位，增加26萬多TEU，運能約成長18％，盼能在全球最缺櫃缺艙時賺到這波時機財，2022年及以後3年半的期間還有42艘新船待交付，合計超過55萬TEU運能陸續加入長榮船隊，有機會重回全球航商前五強。

長榮船隊目前計201艘船，運能逾 135萬 TEU，自有船 115艘，約67萬TEU；租船86艘，約68萬TEU。自有船的運能占比為49％，租船為51％，兩者約略各半。

長榮海運總經理謝惠全說，今年有33艘新船交付，已交付16艘，年底前還有17艘待交付，24000 TEU型船將配置在亞洲-歐洲航線，12000 TEU型船規劃配置在亞洲-美國線，1800 TEU及2500 TEU型船預計配置在亞洲近洋航線。

謝惠全說，長榮今明兩年運能成長幅度約15~20％，而至2025年以前，長榮待交付的新船，含租船及自有船尚有59艘，可增加70萬餘TEU的運力。

貨櫃供給方面，配合市場需求及船隊擴增計畫，長榮也已及早規劃因應，預計今年集團新造櫃及租櫃將達42萬TEU，並持續採用先進的船舶科技，打造高效能的環保船隊，隨著這些新船陸續投入，將可進一步降低營運成本，也會強化服務品質，提升市場競爭力。