全國運動會志工招募22日中午12時開放網路報名，預計招募1500名志工，並邀請籃壇名將錢薇娟，率老戰友鄧碧雲、鄧碧珍一起響應號召，歡迎有意願民眾，於8月8日前至「110年全國運動會官方網站」報名。

新北市政府表示，大型賽會志工是最辛勞的一群無名英雄，每個比賽場館、每個賽務環節，都需要大量人力來服務串接，更需要隨機應變以應付各種突發狀況，一場成功的賽會，從志工招募、課程培訓到服務提供，都是需要經過系統性的規劃與執行，志工伙伴是全國運動會最關鍵的根基，全國運動會分為專業志工與一般志工兩大類別，預計需要招募1500名服務人員。

錢薇娟是18年前新北全運會的金牌選手，特別率當年戰友鄧碧雲、鄧碧珍再度同台上場號召，退役選手轉化志工身分，不僅展現服務熱忱，更傳達世代傳承的精神。

新北市體育處表示，經審核通過且全程參與完整專業培訓課程的志工，可獲得出自知名設計師陳俊良老師之手的專屬志工服裝、在地糕餅老店龍鳳堂的好運籤餅、全運會x艾瑪絲聯名洗髮沐浴露、全運會設計款口罩、服務證明及八方雲集提供的美味餐點。