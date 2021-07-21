「字母哥」阿提托康波跟全世界球迷宣告自己在NBA的主宰力！字母哥21日交出50分、14籃板及5火鍋的驚人數據，不僅末節包辦13分，罰球更有19罰17中，帶領公鹿在自家主場以105比98射落太陽，4勝2敗拿下今年NBA總冠軍，這也是公鹿隊史第2冠，前次奪冠在1971年。

或許是來到客場作戰，太陽首節手感相當低迷，投籃命中率僅2成92，三分命中率也只2成22，反觀公鹿靠著阿提托康波、米德頓等主力在首節尾聲發威，打完首節，公鹿取得29比16大幅領先，阿提托康波首節就拿10分、6籃板。

不過太陽次節隨即著佩恩、強生兩名板凳火力，打出10比0小高潮追上，甚至靠著艾頓罰球，取得35比33超前，米德頓還吞個人第3犯，也讓公鹿打來更加綁手綁腳，上半場打完，太陽取得47比42領先，保羅半場貢獻13分、4助攻。

第3節開打，阿提托康波決定挺身而出，不僅頻頻強攻禁區得手，更投進三分外線，就連最不擅長的罰球也趨穩定，幫助公鹿不僅追上，甚至取得68比63超前，不過戴文布克適時回神，幫助太陽前3節結束打成77平，字母哥已拿37分。

末節才打沒多久，為了守住阿提托康波，艾頓提前吞下第5犯只能下場休息，也讓阿提托康波續在禁區逞威，個人得分也很快突破40大關，來到最後3分38秒，阿提托康波強切籃下，幫助公鹿取得98比90穩定領先，太陽看來不妙了。

最後1分14秒，克勞德兩罰俱中，太陽追到96比100，可是米德頓最後56.9秒投進高難度中距離，擴大領先到6分，太陽連忙喊出暫停，卻沒辦法完成下波攻勢，米德頓最後44.7秒兩罰俱中，太陽就算再喊暫停，公鹿球員卻已提前慶祝封王了。