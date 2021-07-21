長賜輪於7月7日解除扣押重新啟航，目前正在開往歐洲的途中，不過因為航行速度與停靠港口都有限制，長榮海運將派出加班船「長實輪」緊急救援，到鹿特丹港轉運當地進口及轉口櫃，讓長賜輪能夠早點進塢維修。

長榮海運總經理謝惠全今日表示，長賜輪抵達歐洲卸貨後，需進塢維修，待維修完成後，會再重新投入航線營運，至於賠償金額，基於保密協議，船東正榮商船並未告知與蘇伊士運河管理局協議內容。

謝惠全說，長賜輪正在開往歐洲的航程中，依照驗船協會開立的適航證明要求，這艘租船必須以較低的安全速度航行，且只能靠泊荷蘭鹿特丹及英國費利克斯托二個港口，因應這項安全規範，原本預計運抵德國漢堡的貨櫃將於鹿特丹先行卸下，再轉運至目的港。

為了協助輸運長賜輪上的貨物，長榮已妥善規劃碼頭泊位的安排，並將與卸貨港的相關單位保持密切聯繫，以期在船舶到港之後儘速卸貨。

根據長榮規劃，長賜輪7月28日會先靠泊鹿特丹Delta 碼頭，卸當地進口及轉口櫃，8月2日靠泊鹿特丹Euromax碼頭，卸漢堡進口及轉口櫃，再由加班開出的長實輪轉運至漢堡，8月3日靠泊費利克斯托，卸當地進口櫃，8月8 日則由長實輪靠泊漢堡，卸當地進口及轉口櫃。