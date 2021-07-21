大雨灌入鄭州地鐵隧道，車廂內水深及胸。（長城新媒體截圖）

大雨灌入鄭州地鐵隧道，旅客語氣驚恐與親友通話。（四川觀察視頻截圖）

大雨灌入鄭州地鐵隧道，地鐵車廂內水深及胸，旅客手指門外的水位更高。（新華視頻截圖）

大雨造成洪水，灌入鄭州地鐵站，各路線停止營運（中國網視頻截圖）

【LIVE直播】千年一遇大暴雨！直擊河南鄭州成水城｜2021.07.21

自7月17日以來，河南省會鄭州市連降罕見特大暴雨，20日晚間，大量洪水灌入鄭州地鐵車站及隧道，許多旅客被困在停在隧道的車廂內，水深及肩。全線路網停立即暫停營運、搶救旅客，共疏散群眾500餘人，其中12人經搶救無效死亡、5人受傷。從昨夜到今晨，微博、微信朋友圈、抖音短視頻，幾乎被鄭州的災情刷屏，令許多人一夜無眠。

昨天（20日）下午，強降雨造成鄭州地鐵5號線五龍口停車場及其周邊區域發生嚴重積水現象。昨天傍晚18時許，積水衝垮出入場線擋水牆，進入正線區間，造成鄭州地鐵5號線列車在海灘寺街站和沙口路站隧道列車停運。18時10分，鄭州地鐵下達全線網路停運指令。

★乘客被困地鐵車廂 水深及胸 打電話驚恐求助

鄭州多個地鐵站出現嚴重積水，洪水不僅從馬路上沿著樓梯灌入站內，有些車站從天花板大量漏水，徬彿水簾洞。

一班地鐵列車因積水拋錨在隧道內，車廂內積水上漲到胸部位置，身形較為嬌小乘客，甚至連肩膀都沒入水中，情況危急。來不及撤離的乘客被困在斷電的車廂內，緊緊抓住車廂把手等待救援。

有旅客拍下當時視頻，有人利用通訊軟體和親友聯繫，口氣滿是驚恐與無助：「現在車廂裡水位已經上漲到腰部...車門外的水位更高...」「手機已經馬上沒有電了，不知道這是不是我最後一條發出的微信...」

★暴雨已致鄭州市區12人死亡

鄭州罕見持續強降水引發洪災，造成市區12人死亡。目前已轉移避險約10萬人，救援工作仍在進行當中。

★多個醫院停電 供氧設備告急

《健康時報》報導，「鄭州一附院停電了，被困1萬多人，求助。」這是鄭州大學第一附屬醫院一位患者家屬在微博上的求助，從20日下午兩點左右到晚上10點左右，醫院一直停電。

據鄭州大學第一附屬醫院相關負責人介紹，該院河醫院區全部停電，電梯全部停運，備用電源也無法使用。近3000名醫護人員正堅守崗位，加強巡護、查房，安撫病人情緒。對於需要供氧的病人，已安排醫護人員一對一使用氣囊，人工供氧。對於大約600名重症病人，正積極協調向外轉運。

河南省婦幼保健院門診部工作人員告訴記者，「我們現在醫院基本上全院停電，加護病房NICU和PICU氧氣設備告急，發電機和水泵也是必需品。」

「目前我們在門診部看我們每個科室應該全部處於停電的狀態，從外邊看基本上全是黑的，我們的手機信號也是時好時壞。」工作人員焦慮表示，如果是停電的狀態的話，新生兒科、ICU、PICU、重症監護室包括心臟中心這幾個科室都是最需要用氧氣的，製氧機以及相關搶救設備都是需要用電的，但是目前來說這些科室都是停電的狀態，目前也不太清楚具體科室的供電狀態。

★洪水淹沒小鎮，火車被困16小時

河南省鄭州、鞏義、登封等地出現暴雨大暴雨，局地大暴雨。20日，河南省氣象局將重要氣象災害（暴雨）應急響應狀態提升至二級。全力做好持續強降雨及可能引發的山洪、地質災害、中小河流洪水和城鄉內澇等災害氣象服務工作。

★受暴雨影響多條途經鄭州地區鐵路受影響

記者21日從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，受河南省特大暴雨影響，鄭州至洛陽區間的鄭西高鐵、隴海鐵路發生水漫線路、路基坍塌、設備淹水等情況，列車無法通行；途經鄭州地區的京廣高鐵、徐蘭高鐵、京廣鐵路、隴海鐵路、焦柳鐵路、寧西鐵路等線路的運輸秩序均不同程度受到影響。

針對上述情況，鐵路部門已採取限速運行、中途站待避、停運等措施，確保列車安全；組織沿途鐵路單位和幹部職工向在途列車提供食品、飲水等物資，保障列車餐食供應。具體車次運行情況，請廣大旅客及時關注各地車站公告、官方微博微信等信息管道。