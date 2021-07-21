新冠肺炎疫情衝擊，新北市經發局估計這波疫情，衝擊新北批發、零售與運輸產業金額損失高達503億元，新北市長侯友宜指出，百業受到警戒三級衝擊，現在是推動經濟再起的關鍵時刻，如何透過數位科技帶動轉型，還有透過線上與實體媒合，協助目前無薪假5800人重回職場，是目前的工作重點。

新北市經發局長何怡明今天在市政會議專案報告「韌性雙升 打造宜居城市」，提出市民生活品質提升、新北產業價值提升，與創造宜居城市、創生地方發展、創新升級轉型的雙生三創方式，重新帶動新北疫後經濟發展。

侯友宜指出，目前疫情看起來舒緩，未來如何調整疫情的新型態生活方式非常重要，尤其因為警戒三集受到衝擊的各行各業，如何透過數位轉型，帶動未來經濟再度起飛，都至關重要。

侯友宜說，新北是批發重鎮，同時也牽動零售業，這段疫情期間，新北經濟損失保守估計有503億，主要損失集中在批發、零售、住宿、餐飲以及汽車客運業，這些都是庶民經濟的一環， 如何轉型數位、創造就業，是現在面臨最重要的問題。

侯友宜說，各單位都要規畫如何讓產業再起，除了金錢的幫忙，更重要還要提供產業扶助；而紓困措施包括租金權利金減收、地方稅、社會住宅租金緩繳，還有勞工紓困，雖然加上中央補助，量不是很多，但只要用到位，也能產生效果。

侯友宜也提到，目前這波無薪假勞工約有5867人，雖然有失業給付，但畢竟都是短暫，要盡速透過線上與實體媒合，讓他們重回職場。

侯友宜說，未來有很多目標2030願景希望就業人口達到210萬，公司、工廠、商號達到30萬，並創造產值達到5.4兆，有賴土地開發、交通建設、產業園區與永續環境產業布局到位，疫情期間工作也不能停歇，要努力往前走。