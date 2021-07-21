「這輩子沒見過那麼大的雨！」被困在鄭州某飯店的小婷直言，酒店從20日下午已經停水、停電，附近幾個大型商場全部關門，對面一家還在營業的小吃店卻成了最遙遠的距離，因為街上的水已經漫至腰部以上，要至少兩個人攙扶才能挪動步子。

「中新經緯」報導，7月18日18時至21日0時，鄭州出現罕見持續強降水天氣過程，全市普降大暴雨、特大暴雨，累積平均降水量449毫米。20日16-17時鄭州本站降雨量達201.9毫米，超過大陸陸地小時降雨量極值。目前，鄭州已轉移避險約10萬人，洪災已造成鄭州市區12人死亡。

報導稱，小婷認為自己算幸運的，她還有7、8名同事整夜滯留在鄭州高鐵站。一名被困於高鐵站的同事於20日23時發出的微信朋友圈顯示，「被困的第七個小時，沒電、沒網、沒水、沒吃的，發出（朋友圈）全靠運氣。」

小婷更幸運的是還能訂到飯店。7月20日23時30分許，鄭州市區內很多飯店均已滿房，但當記者致電兩家酒店時，其中一家業者卻表示已無空房，另一家則解釋稱，飯店網頁已經關閉。

報導稱，暴雨之下，鄭州宛如「泡」在水中，許多人選擇就地避雨。不少受訪者被迫睡在公司，也有在離家幾公里處徘徊，最終選擇了附近飯店的人。

還有一名職業婦女因為暴雨阻斷回家路，只好被迫在公司過夜。一名受訪者稱，20日下午5點左右，媽媽告訴我，雨下得太大了，晚上沒有辦法回家吃飯了。我當時多少有些擔心。臨近5點30分，媽媽告訴我他們公司停電了，也沒有晚飯，專門安排了人去採購。出去採購的人回來說，外面積水太深了，人走在裡面非常危險，隨時有可能被沖走。全部人員留在公司過夜。