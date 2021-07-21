新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心近期多次暗示7月26日降級有望。對於台灣的情況，專家表示，台灣已經6周以上Rt值小於1、解封指數達0.22，預估本周每日平均增加20例以下，一周增加約101例，而下一周則會更低，7月26日可降至2.3級，即在2級警戒的標準下，同時搭配戴口罩、社交距離及精準檢測的措施。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，台灣在3級警戒搭配非藥物公衛措施（NPI）、檢測的情況下，Rt值已經降至0.29，6月5日至7月17日，連續6周以上都是1以下。Rt值小於1，表示群聚減少、不明感染源減少。另外，台灣每日致死率下降，維持在0.2％，而康復率則來到5％，逐漸穩定，解封指數已達0.22。

至於風險分層的疫苗施打率，陳秀熙表示，國內1-8類公費對象已經有80％以上完成接種，其中65-70歲有75％，75歲以上有70％，維持國家機能者則有60％。全球疫苗覆蓋率平均為26％，台灣近期則達到約23％，對解封來說是個重要的政績和理由。

根據陳秀熙團隊估算，台灣最近一周（7月20日至26日之間），預計會有約101人確診，每日平均小於20人，而下周（7月27日至8月2日），則下降至一周82人。隱性個案方面，本周預計至多50人，而下周則降至至多36人。若檢測速度夠快，可能產生的隱性個案則更少，確診數也會更小。

陳秀熙認為，7月26日以後，疫情警戒是可以降低的，由於近期印度變異株（Delta）在全球侵襲的比例過半，為降低境外移入個案、隱性個案對台灣社區的影響，除入境者持續遵守3採的規定外，7月26日建議降至2.3級，即在2級警戒下仍然維持口罩、社交距離的措施，同時也要搭配精準檢測。

降級以後，陳秀熙認為，決策者可以創造精準檢測的「安心防疫場域」，對於可維持NPI措施的場域，需對員工做檢測，而無法落實NPI措施的場域，例如批發市場、農場、大眾運輸等，則考慮讓員工及消費者都做檢測。他也舉例，大眾運輸是全球群聚的重要來源之一，台灣過去不管是2、3級期間，都維持很好的NPI措施，因此群聚不多。若降至2.3級，建議善用快篩檢測站做認證，協助乘客、員工取得檢測證明。至於餐廳，可比照澎湖的作法，設置隔板防止飛沫傳染，但需對員工進行高規格檢測。