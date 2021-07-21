疫情快速升溫，周二日本天然橡膠期貨續疲，受累冠狀Detal變種病毒病例肆虐，東京進入緊急狀態，致大宗商品需求承壓，致大阪期膠連續第二天下跌，其中大阪OSE交易所指標12期貨跌3.5%，報每公斤206.7日圓；新加坡SICOM-RSS3適逢公共節日休市，上海期貨交易所交易最活躍的9月期貨跌4%，收於每噸12920元人民幣。

亞洲現貨市場也呈跌，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB跌3%，報每公斤57.90泰銖，馬來西亞橡膠適逢公共節日休市。(商品行情網)