《商情》疫情快速升溫 日本橡膠連二日下跌 10:192021/07/21 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情快速升溫，周二日本天然橡膠期貨續疲，受累冠狀Detal變種病毒病例肆虐，東京進入緊急狀態，致大宗商品需求承壓，致大阪期膠連續第二天下跌，其中大阪OSE交易所指標12期貨跌3.5%，報每公斤206.7日圓；新加坡SICOM-RSS3適逢公共節日休市，上海期貨交易所交易最活躍的9月期貨跌4%，收於每噸12920元人民幣。 亞洲現貨市場也呈跌，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB跌3%，報每公斤57.90泰銖，馬來西亞橡膠適逢公共節日休市。(商品行情網) 《商情》適逢哈芝節 大馬棕櫚油休市一日 市值躍美前十 輝達分拆股票 #橡膠 #期貨 #快速升溫 #RSS #適逢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 棄股轉債 美10年債息走低 04:102021/07/21 財經要聞 台股跌破月線 生技醫療股活跳跳 04:102021/07/21 財經焦點 7月26日沒要解封 警戒降級機率大 04:102021/07/21 焦點要聞 《國際油價》原油亞洲電子盤回跌 10:532021/07/21 財經 《國際油價》技術性買盤 原油期貨反彈逾1％ 09:452021/07/21 財經 《國際經濟》連8揚 韓6月PPI小增0.4％ 09:282021/07/21 財經 《科技》線上銷售發威 realme穩坐市場Top 5 09:272021/07/21 財經 《台北股市》統一投信：Q3電傳輪漲 指數上看19100 11:092021/07/21 財經 《美股掃瞄》美股消息面：跌深反彈 國際油價漲逾1％ 09:452021/07/21 財經 《商情》憂疫情升溫 帶動紐約期金回升 09:442021/07/21 財經 蘆洲2社區「躲過疫情」 屋主通通幸運大賺百萬 11:512021/07/21 房市新訊 財經熱門新聞 外資大逃殺3天狂賣905億 這10檔遭獵殺 - 財經 陽明、長榮、萬海狂殺沒救了？航運反彈 散戶要逃命？ - 財經 網路鄉民調查局 置產理財專家來解惑 - 財經 航運股又崩了 散戶快丟船票：抽中這檔現賺6萬 - 財經 陽明狂殺驚見6筆神秘數字 網嚇爆訊號來了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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