逢低買進，周二紐約棉花期貨反彈上漲；由於市場預期需求維持強勁，靜待前一日大幅拋售逢低買進，周一棉花跌至近兩週來的最低點，立即吸引投機買盤，棉價應聲反彈逾2%，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 10月棉花期貨漲逾2%，報每磅88.87美分，12月棉花期貨漲2.1%，收盤每磅88.51美分。

中國鄭州商品期貨5月期棉結算價收報每公噸16850元人民幣，較前一日減少290元人民幣；庫存方面，截至7月20日，ICE登記庫存107517包，與前一交易日持平。(商品行情網)