民主與法治的社會，是國家興盛的必要條件！前行政院長現任新世代金融基金會董事長陳(沖)最新撰文，聚焦在殭屍法律，對法治社會及尊法觀念的嚴重危害！

陳(沖)表示，有一陣子，影視圈很流行活死人電影，觀眾對有體無魂的Zombie，所帶來的驚悚充滿好奇。也有一陣子，尤其是金融風暴後，各國政府也製造不少苟延殘喘的Zombie companies(殭屍公司)，學者常質疑是否資源錯置，反而影響經濟復甦。近日因疫情洗禮，公司體質再好(例如航空業)，也有Zombie化的可能，殭屍公司的話題乃再現江湖。至於法律，如果沒人放在眼裏，形同虛設，甚至為人所遺忘，可稱之為殭屍法律，對法治社會及尊法觀念，為害將更為嚴重。

陳(沖)認為，遊說不是壞事，甚至是一種藝術、一種專業，2500年前子貢對孔子自述「陳說其間，推論利害，釋國之患，唯賜能之」，應為遊說文化之濫觴。時至今日，大至政策，小至疫苗，皆可遊說，但只要按規矩來，無可苛責。台灣遊說行為不斷(路人皆知)，但卻一直沒有遊說法。哪些人進行遊說、遊說的內容、遊說對象又是誰？還有遊說花費多少、花在哪裡？事關政策的形成、民眾知的權利，不能一直黑箱作業。加上2005年前後，金改疑雲重重，國人對隱藏在「保管庫」後的故事，一直充滿好奇，對遊說的法制化，各界殷殷期盼。

遊說法在民眾公開透明的期待下完成立法，民國96年8月8日公布，隔年正式施行，下個月即將施行屆滿十三年。歷經13個年頭，申請遊說登記者，共有467件，核准443件，但因為第1年申請者眾，5個月時間就有156件(合格148件)，前3年累積核准達251件。至於後面十年累計才192件，遠不及初期熱鬧，平均每年不到20件，可說生意清淡，門可羅雀。以民國107年為例，居然全年全台灣只有六件遊說案，2019年全台也只有9件，全國主管遊說的大小單位，豈不悶的發慌、閒的無聊？問題是老百姓相信全年全國大小機關只有六件遊說案嗎？套用法院判決書常用的一句話「其誰能信」？

陳(沖)指出，據德國Die Lobby-Republik一書，單是在柏林從事遊說工作的人員就有6千人，何以在台灣，遊說件數，與社會觀感落差如此之大，當然有可能有人未依規定行事(依遊說法第13、15條登記)，也很可能極多遊說案件，依遊說法第5條，強被歸類為申請、陳情、請願、陳述意見，而逃免適用遊說法。但人民向總統、院長、部長、縣市長、民意代表有所請求，是陳情或遊說？總統、院長恐怕自己都說不清楚。這種模糊，不就是造成殭屍法律的重要原因？立法草率，又視法律為無物，這對法治的影響，恐比不立法更糟。

2019年1月31日歐盟國會修改議事規則，要求國會議員與遊說團體會面，須以線上公開(publish on-line)為之。疫情期間，全國民眾被疫政主管要求採取實聯制，已成「習慣」，在此數位時代，何不要求遊說者、被遊說者，一但有遊說行為，均應即時以實聯制登記，任何人均可依法閱覽(第19條)，公開透明又提升法治觀念，也無虞有殭屍法律了！