國興衛視《台灣好吃驚》本周三將播出的節目中邀集龍羽老師、潤子、一樹、高志幾位住在台灣的日本人談「東京奧運與防疫」，提當地電視台對於「東京是否該舉辦奧運」議題做了民意調查，結果顯示正反兩方各佔一半，不支持的一方擔心病毒若變種擴散，東京奧運恐成為散播病毒的罪魁禍首，寧可不辦也不該冒風險。

《台灣好吃驚》邀集在台日人討論東京奧運與疫情。左起：高志、潤子、一樹、龍羽老師。（國興衛視提供）

另一方面，支持舉行的民眾（包含支持再次延期）則認為「不辦賠四億，辦了賠兩億，少賠總比多賠好。」此外，日本捐贈了很多疫苗給台灣，顯現台日之間友好，來賓龍羽老師並逐字解釋日本外務省茂木外相（外交部長）對於疫苗的談話。

國興衛視節目來賓們不僅戴口罩、防護面罩，再以隔板防護，徹底做好防疫，也與日本同步，購入日本在疫情期間比平時熱銷3倍的「壓克力隔板」，作為減低感染可能的工具。隔板高度160公分、一個要價數千元，不過隔板質材本身脆弱，高志就曾不慎弄壞一個，被製作團隊唸到臭頭。節目還讓美術人員精緻重現正在日本熱銷中的「菠蘿麵包口罩」，戴上聞得到菠蘿麵包的香氣。