2021亞洲生技大會（BIO Asia-Taiwan 2021）於今舉行線上開幕大會，前副總統陳建仁擔任致詞嘉賓之一，除分享台灣精準醫學的成果外，也提及這次本土疫情爆發政府的施政作為；面對各國變種病毒襲擊，陳建仁表示，台灣必須儘快擴大疫苗接種，未來3個月內，必須要有65％的人口接種疫苗。

陳建仁表示，台灣本土疫情爆發初期，每天有500、600人確診，在嚴謹控制後已獲得控制，累計隔離人數達70萬人，但過程中僅有2000人違反規定、遭到逞處，顯示國人非常遵守規定。

疫情爆發後，陳建仁表示，政府加強快速篩檢能量、振興方案、緊急紓困等，也加速疫苗研發以及與國際間的合作；在疫情後期，我們也要加強經濟發展，保有經濟成長正面能量。

今年亞洲生技大會主題為「疫情中生技產業再出發 」，展望疫後生醫新趨勢與機會； 亞洲生技大會籌委會主席李鍾熙表示，疫情中，各國藉生技產業提供檢驗檢測服務及疫苗等防疫產品對抗疾病，台灣生技界也有所貢獻；在疫苗問市，各國逐漸解封之際，臺灣生技產業要進一步，尋求國際合作伙伴，在國際價值鏈中佔有一席之地。