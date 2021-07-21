河南強降雨三天下一年雨量 千年一遇汛情已12死

河南強降雨三天下一年雨量 千年一遇汛情已12死

直擊》河南爆雨 老人苦等救援 民眾遭水沖走數度滅頂

大陸河南以省會鄭州周邊各市縣為中心地區，17日以來連日強降雨，18至20日日雨量、月雨量更是史上新高，三天累積雨量更是歷來平均年雨量總和，淹水引發鐵鋁工廠融漿爆炸、地鐵淹水，氣象專家喻為千年一遇，地鐵淹水已造成12人死亡。21日凌晨3點，國家防汛Ⅲ級應急回應，提升至Ⅱ級。大雨還要持續兩天，大陸中部地區警備區武警、中部戰區解放軍都已投入救災行列。

陸媒報導，河南省7月20日，遭遇極端強降雨，鄭州市多個國家級氣象觀測站日降雨量突破有氣象記錄以來歷史極值。受強降雨影響，河南省鄭州市二七區郭家嘴水庫水位快速上漲，7月21日1時30分潰壩。當地已提前轉移水庫下游群眾。根據《國家防汛抗旱應急預案》有關規定，大陸國家防總決定於7月21日3時將防汛Ⅲ級應急回應提升至Ⅱ級。

7月18日18時至21日0時，河南鄭州出現罕見持續強降水天氣過程，全市普降大暴雨、特大暴雨，累積平均降水量449毫米。73站（占比約38％）累積降水量超過500毫米，最大新密白寨875毫米，鄭州市的鄭州、登封、新密、滎陽、鞏義五站日降水量超過有氣象記錄以來極值。20日16-17時鄭州本站降雨量達201.9毫米，超過中國陸地小時降雨量極值。

由於遭遇罕見持續強降雨，鄭州市常莊水庫、郭家咀水庫及賈魯河等多處工程出現險情，鄭州市區出現嚴重內澇，造成鄭州市鐵路、公路及民航交通受到嚴重影響。目前，已轉移避險約10萬人，洪災已造成鄭州市區12人死亡。

報導稱，中部戰區已調派解放軍指戰員730人。武警官兵1159人、車輛60餘輛，消防救援隊伍指戰員6760人次、1383車次，民兵690人，衝鋒舟35艘，其它各類搶險裝備25784套參與搶險救援。目前，救援工作仍在進行當中。

根據《河南省防汛應急預案》有關規定，河南省防指決定於7月21日淩晨3時將防汛應急回應級別由Ⅱ級提升為Ⅰ級。7月20日，河南省遭遇極端強降雨，鄭州市多個國家級氣象觀測站日降雨量突破有氣象記錄以來歷史極值。受強降雨影響，河南省鄭州市二七區郭家咀水庫水位快速上漲。當地已提前轉移水庫下游群眾。根據《國家防汛抗旱應急預案》有關規定，國家防總決定於7月21日3時將防汛Ⅲ級應急回應提升至Ⅱ級。

接報後，應急管理部主要負責人和分管部領導立即趕到指揮中心，視訊連線河南省政府主要負責人，調度了解有關情況，要求及時轉移危險區群眾，確保群眾生命安全；採取切實有效措施，保障南水北調工程安全。應急管理部派出由國家防總祕書長、應急管理部副部長兼水利部副部長周學文帶隊的工作組趕赴現場，指導當地開展防汛搶險救災工作。

報導稱，暴雨已致報導鄭州地鐵全線停運。自7月17日以來，鄭州市連降罕見特大暴雨，造成鄭州地鐵發生積水等情況，鄭州地鐵啟動緊急回應機制，全面疏散乘客。

此次強降雨造成鄭州地鐵5號線五龍口停車場及其周邊區域發生嚴重積水現象，7月20日18時許，積水衝垮出入場線擋水牆進入正線區間，造成鄭州地鐵5號線列車在海灘寺街站和沙口路站隧道停運。

18時10分，鄭州地鐵下達全線網停運指令，組織力量，疏散群眾，共疏散群眾500餘人，其中12人經搶救無效死亡、5人受傷（均已送醫）。河南省氣象台繼續發布暴雨紅色預警。