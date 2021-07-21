美國和加拿大西部大規模野火產生的煙霧向東飄散，今天將紐約及美國和加拿大東部一些地區籠罩在灰色煙霧之中。

法新社報導，紐約州環保機關發布空氣品質警示。當微粒物質預計增加到每立方公尺空氣超過35微克，警示就自動生效。

環保部門一名專家說，美國西部野火造成的煙霧飄到紐約地區的情況並不少見，但通常飄在很高的地方，不影響空氣品質，而這次煙霧位置比往常低。

美國國家氣象局（NWS）發言人表示，有一道冷鋒明天將抵達紐約地區，煙霧籠罩的現象將隨之消散。

美西近日出現數處野火，尤其加州、內華達州、俄勒岡州交界一帶的「靴筒山大火」（Bootleg Fire）仍在肆虐，而野火季才剛開始。

官方數據顯示，加拿大近期已在安大略省疏散超過2000人，逾200處野火還在這個加拿大人口最多的省內延燒，還波及毗鄰的曼尼托巴省（Manitoba）。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1100721