北市警局刑警大隊統計今年上半年度，查獲大型毒品案共有9件，咖啡即溶包200多公斤，其中1名林姓男子，因賣毒給逞凶鬥狠的年輕人，購買捷克製制式手槍防身，警方今年3月在新北市新莊、板橋等地，破獲林等3人的毒品分裝廠，新北地檢署依違反《毒品危害防制條例》等罪起訴。

剛退伍就販毒還買手槍防身，開機械化毒品分裝廠搶市場遭逮。(李文正翻攝)

25歲林姓主嫌，今年2月自軍中退伍，隔月就因從事販售毒品咖啡包，持有捷克製制式手槍，還有475發子彈。警方表示，林嫌擔心毒品交易攜帶鉅額現金，為免遭對方打劫黑吃黑，因而持槍自我防身，遭警方查獲交保，他仍不願放棄「低成本、高獲利」咖啡包市場，持續與24歲楊姓、20歲陳姓小弟販毒賺錢。

警方在新莊破獲林等人的分裝據點，宛如小型食品廠，包括機械化作業，相較於人工包裝，更可掩人耳目，只要3人就能完成上萬包咖啡包分裝作業，速度快、成本低，員警攻堅後，起出400多包混合一粒眠、卡西酮咖啡包、2公斤原料等。

林姓主嫌等3人遭檢察官羈押4月期滿，現已因違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例起訴。警方表示，暑假期間將持續追查製造、分裝和販賣案犯嫌，也會針對疫情解封後，可能出現毒品集體施用的娛樂場所加強臨檢，家長若發現家中子女出現即溶包裝袋等疑似毒品包裝，可通報警方追查毒品來源。

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