【LIVE直播】千年一遇大暴雨！直擊河南鄭州成水城｜2021.07.21

近期河南省出現連日大暴雨的極端天氣，其中鄭州中西部雨勢相當劇烈，被形容是「千年一遇」的慘況，而目前全球有一半的iPhone產能都是由鴻海鄭州廠組裝，外界擔心iPhone代工因此受到影響，對此，鴻海昨晚回應目前營運狀況正常，會持續關注情況。

新華社報導，截至昨（20日）下午5點，鄭州過去24小時降雨量達到457.5毫米，其中20日16至17時降雨量達201.9毫米，寫下單日降雨量歷史新高紀錄，鄭州各地都傳出淹水災情，且當地鐵路、公路等交通都受到嚴重影響，其中地鐵淹水事件造成12死5傷的狀況。

由於鄭州淹水成災，外界擔憂鴻海廠區受到影響，目前鴻海在鄭州有3個廠，擁有超過90條生產線，約35萬名工人，是鴻海為蘋果生產iPhone的主要基地，而目前全球有一半的蘋果手機都來自鴻海鄭州工廠。

對此，鴻海向陸媒表示，鄭州廠的營運正常，會持續關注暴雨狀況。報導指出，目前鴻海鄭州廠正積極為即將推出的iPhone13做準備，先前也曾開出重金招工，盼能在短時間內擴大產能。