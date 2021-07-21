日前有2月大幼貓在車輛穿梭往來的永和中正橋中央分隔島無法脫困，新北市動保處接獲民眾通報後，動保員王建民、許仁德隨即前往，小心謹慎的誘導小貓到誘捕籠內，成功救出分隔島中央的幼貓並帶回中和動物之家救傷醫療，隨後透過寵物店認養小棧送養，將幼貓認養至幸福家庭，翻轉貓生。

民眾蕭小姐當天騎乘機車經由中正橋往台北市方向，突然見到一隻貓於橋旁圍欄衝出，當時牠與2輛車擦身而過，差點被輾過，跑到橋中央分隔島後無法動彈，擔心牠發生意外，立即通報動保處救援。

王建民、許仁德接獲救援案件後，隨即前往現場，發現是一隻黑色小貓受困橋中央分隔島處。由於橋中絡繹不絕的車輛穿梭往來，稍微驚動小貓極可能發生意外，因此當下決定使用誘導方式將小貓引導至預先放好的籠內，驚險救援成功，帶回中和動物之家安置照顧。

中和動物之家今年至6月，動物救援案件已達212件，貓隻救援案件為74件，最常見貓隻受困天花板、屋簷等處，受困分隔島護欄等也達3件。

這隻「橋中貓」約2月齡黑色幼貓，經獸醫師黃繼霆檢診後確認並無外傷，動保員將牠帶至中和區一間與動保處長期合作的寵物用品店「寵翻天寵物家族」，店裡有愛心認養小棧協助公益送養犬貓，只待了2天後就被有緣愛心民眾認養帶回，找到溫暖的家庭！