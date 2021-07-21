洪水自鄭州車站出入口湧入。翻攝央視軍事

鄭州暴雨衝垮路基致列車車廂傾斜 司機急停救全車

7月20日，河南鄭州市遭遇暴雨。當天下午，一輛由包頭開往廣州的列車因在鄭州遭遇暴雨，雨水衝擊導致路基下沉，兩節車廂因而傾斜。

圖片顯示，鐵軌及路基已被積水淹沒，停靠在鐵軌上的列車車廂已發生傾斜。乘客們只能冒雨下車。有乘客通過微博發布消息稱，截至當天18點30分，被困列車仍未恢復通行。

擔當包頭至廣州K599次列車值乘任務的火車司機張志傑，在暴雨中果斷停車防止了事故。

K599次列車運行至京廣線鄭州市南陽寨至海棠寺區間時，火車司機張志傑嚴格按照鐵路防洪防汛行車相關規定慢速行駛，發現前方線路水漫鋼軌後果斷停車。鐵路工作人員迅速組織旅客有序疏散，將全部旅客安全轉移。經查，因持續暴雨淹沒鐵路，水流衝擊導致路基下沈，停在區間的K599次列車機後第3位和第4位車輛發生傾斜。

在過去24小時，鄭州降雨量達457.5mm，單日降雨量突破歷史極值（建站以來），單小時降雨量超過曆史極值。7月20日，鄭州的大雨更是導致城市內澇嚴重。大面積停電。全市防汛應急響應提升至一級。