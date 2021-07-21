台灣「網球一姐」謝淑薇今晨在臉書發難，為胞妹謝語倢遞補取得東京奧運網球女雙門票，卻無法分配教練證而不滿。中華網協代祕書長王凌華表示，今早已和謝語倢的教練哥哥謝政瀛聯繫，會協助爭取證件隨行。

王凌華表示，在國際網總（ITF）的參賽名單出來後，6月底前網協已將教練名單報出。由於原本只有男單盧彥勳、女雙詹詠然／詹皓晴等3人，僅有1張教練卡按教練及選手選拔辦法，給了世界排名較高的女雙，由詹爸詹元良持證，盧彥勳的哥哥盧威儒與陪練員歐善元則持網球項目的「訓練場地通行證」（Training Access Pass）。

ITF到7月16日才發文網協確認謝語倢／許絜瑜遞補進入東奧，王凌華表示，目前未被通知因選手增為5人而獲分配第2張教練證。因此包括20日謝政瀛來信與謝語倢來電詢問，網協在召開選訓委員會後，均回覆無法再提出任何東京奧運隊職員申請。

王凌華表示，謝語倢獲悉無法有教練後，也詢問可否有陪練員，他表示只要大家時間喬好，歐善元在現場當然可以幫忙，這也是他此行的任務。王凌華今早也跟謝政瀛聯繫，網協會詢問能否替第2組女雙申請教練證，但也坦承若能爭取的到，還是「訓練場地通行證」的可能性較高，畢竟若網球隊能有第2張東奧教練證，按選拔辦法也是給男網的盧彥勳這邊。

以陪練員身分列入本次中華網球隊的歐善元，在東京飯店跟盧威儒同房，也主動詢問盧彥勳是否需要幫忙。不過就網球生態來說，因為男子球員的擊球速度較快，協助女子球員陪練的效果較佳，男網球員一般都是互約訓練，較不需要陪練員。