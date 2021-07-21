43歲女星侯怡君與66歲製作人蕭大陸愛情長跑20年，小倆口在今年5月公布結婚喜訊，侯怡君還傳出肚皮有喜，不過侯怡君近日卻在直播中大跳有氧舞蹈運動，侯怡君熱舞、原地彈跳等高難度動作樣樣來，讓網看傻眼。

侯怡君在母親節用「先生」稱呼蕭大陸，洩露兩人已升級當夫妻的喜訊，且傳出侯怡君雙喜臨門，這3年做了多次取卵與排卵針，終於在日前成功受孕，對此，侯怡君沒有否認，僅低調表示：「真的很高興各位的關心！請大家一起為我集氣祝福！」侯怡君希望明年能慶祝母親節，也讓外界期待小兩口早日正式宣布好消息。

近期在臉書相當活躍的侯怡君，卻在直播中大跳有氧舞蹈運動和全身性的運動，侯怡君一動就是半小時起跳，且她熱舞、原地彈跳、大動作扭身體等高難度動作樣樣來，對孕婦來說恐怕已無法負荷，不過侯怡君仍展現活力狂跳，儘管侯怡君小腹平平，也因此吸引網友留言關心「阿不是懷孕了還作運動減肥」、「懷孕最好不要做這種激烈的運動」、「所以妳到底有懷孕嗎」。

侯怡君在直播大跳有氧舞蹈運動和全身性運動。（圖／取材自侯怡君的家臉書）

由於侯怡君今被爆出，她與蕭大陸之間疑似有小三介入，侯怡君還遭指在私人臉書暴氣發藏頭詩開嗆，甚至衝到任職電視台的小三對決，兩人還起口角和肢體衝突，對此，侯怡君經紀人否認小三傳言，至於爆侯怡君和小三起衝突，經紀人則不以為然回應《中時》：「講得好像在現場一樣，那請拿出照片或影片啊！」侯怡君本人則未接電話、沒讀訊息。