1.和大(1536)：歐美解封促車市銷量回升，董事長沈國榮樂觀看H2營運，早盤股價彈升逾5%，收復5日線。

2.台積電(2330)：外資相挺喊話最壞情況已過、昨夜ADR彈升0.91%，推升今早股價漲至586元。

3.欣銓(3264)：H2營運估勝H1、全年營收看增兩位數成長，本土法人連日買超，盤初股價衝上61.5元波段新高，但反壓隨之現蹤。

4.矽格(6257)：昨獲外資轉買超958張，盤初衝上62.5元，再創波段高價。

5.裕隆(2201)：執行長嚴陳莉蓮對集團兩大金雞母裕日車、裕融下達持續獲利貢獻集團指令，但今早股價開高走低，40關拉警報。

6.台玻(1802)：主要產品平板玻璃、玻纖價格續漲，營運成長性高，昨外資回補買超4530張，推升今早股價彈升近4.5%，收復5日線。

7.大國鋼(8415)：獲利亮眼、美基建題材、昨外資轉買超，今早噴量觸漲停。

8.大同(2371)：獲台糖46億元標案，早盤彈漲約1.8%，收復短均。

9.長榮(2603)：股東會暖場，早盤一度漲5%後翻黑。

10.朋程(8255)：電動車夯帶動H2訂單，早盤小漲。

11.建通(2460)：不畏外資昨轉賣超，早盤仍漲逾5%。

12.亞泰金屬(6727)：營收亮眼、H2續旺，早盤跳空漲停。

13.高端疫苗(6547)：巴拉圭核准三期臨床，拚國際認證，連拉2根漲停後打開，成交量放大至近萬張。

14.吉祥全(2491)：6月每股盈餘1.42元，無懼遭列警示股，早盤彈漲半根停板，續闖新高價39.9元。

15.亞光(3019)：決配息1元，今年展望樂觀，早盤反彈3%，收復五日線。

16.精華(1565)：近日獲三大法人偏多操作，股價呈現連5紅，早盤彈升5%，登上5個月高價。

17.匯鑽科(8431)：6月營收站高崗，H2營運展望樂觀審慎，晨盤火速攻頂，一舉收復各短均線。

18.新唐(4919)：看好MCU大陸在地化商機，摩根士丹利初評喊買，激勵今亮燈漲停，改寫天價147.5元。

19.凌陽(2401)：台積電產能相挺+車用收割，晨盤直攻漲停鎖住，站上逾10年高。(編輯整理：李慧蘭)