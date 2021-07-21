南僑(1702)6月自結稅後純益7800萬元，月增27.03%，年減21.9%；上半年稅後純益5.38億元，年增75.51%，每股純益2.17元。南僑指出，6月獲利較去年同期減少，最主要仍是受疫情影響，尤其在台灣地區，6月全月3級警戒，集團整體餐飲事業較去年同期虧損增加約2200萬元。

南僑自結6月獲利較5月回升，主要是5月餐飲事業點水樓桃園店暫停營業，並規畫轉型成其他生產事業，認列一次性建物、裝潢及設備等固定資產報廢支出，造成5月稅後純益只有6455萬元，6月稅後純益則回升到7800萬元。

南僑轉投資南僑食品集團(上海)公司6月自結稅後純益人民幣3254萬元，與5月相當，年增33.29%。

在冰品事業，南僑旗下杜老爺已第3年與頂級巧克力品牌GODIVA合作，代工在7-ELEVEn獨賣的限量雪糕，本次2款雪糕由GODIVA全球主廚監製調配，分別以檸檬茶及草莓與黑巧克力融合，預期將可再挹注冰品夏季營收成長。