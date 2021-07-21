醫療產業在疫情與疫苗的催化下，再度躍上投資舞台，也讓醫療生技基金投資日趨熱絡，甚至有部分基金規模即將晉升百億元俱樂部，根據投信投顧最新統計，國內投信發行的醫療生技基金規模前五大分別為：保德信全球醫療生化、第一金全球AI精準醫療、安聯全球生技趨勢、富蘭克林華美全球醫療保健、野村全球生技醫療等，合計規模逾200億元。

前五大投信發行醫療生技基金中，保德信全球醫療生化基金是成立超過19年且規模最大的基金，近百億元。保德信投信指出，醫療生技產業的次產業發展各有不同，甚至各家企業所研發的藥品、提供的醫療服務都有極大的差異，如何從中選出能跟上全球趨勢發展潮流，且股價能有所表現的公司，確實需要仰賴經理人與團隊紮實的基本面研究與嚴謹的選股流程。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，mRNA技術已成功應用在新冠肺炎疫苗，該類疫苗因為擁有成本低、生產效率高的優勢，近期多家公司研發的mRNA流感疫苗已進入臨床實驗階段，顯見該技術已經逐漸運用在新興的藥品研發。由於mRNA疫苗為此次創新突破的成功案例，預期在新冠肺炎疫苗短期需求過後，未來擁有此技術平台的相關公司，在研發生產線的發展預期將更為快速，目前市場樂觀預期相關公司新產品能夠延續2021年至2022年的成長，未來研發進展值得關注。

江宜虔指出，根據FactSet估計，2022年各產業獲利率相對於疫情前5年平均比較，醫療產業的預估獲利率超出過去平均幅度達3%，顯示在原料價格上升的環境中，醫療產業由於產品需求穩定，且附加價值高較易轉嫁，在通膨環境中仍具有較佳獲利能力。