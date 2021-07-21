長榮(2603)今天舉行股東會，通過配發2.5元現金股息。董事長張衍義指出，對於明年相關航運機構預測景氣相當認同，對於公司營運今、明年都很樂觀。

2020年全球前11大航商2020年平均EBITDA為22.57％，長榮為26.9％，高居同業之冠。2020年度合併營收為2070.78億元，較2019年度合併營收1905.89億元增加164.89億元，全年獲利243.65億元，資產報酬率10.11％，權益報酬率32.86％，純益率13.89％，每股盈餘5.06元。

對於今年表現，總經理謝惠全表示，第2季美國線、遠歐線運價持續上揚，雖然運量因為碼頭作業及疫清因素稍有下滑，長榮第2季合併營收較上一季成長約11％，在相關成本控制得宜下，對於第2季的業績保持樂觀。

根據Alphaliner近期的報告，2021及2022年貨櫃航運市場運能增長率分別為4.2％與3.2％，貨量增長率5.8％與4.0％。國際貨幣基金(IMF)於今年4月也調升對全球經濟成長率的預測，2021年為6.0％，2022年4.4％，這些報告顯示全球貨櫃航運市場未來展望樂觀。謝惠全認為，景氣變化受限很多因素，疫情關係讓各國政府因應對策，還有油價因素影響，但目前來看，至少下半年都是正向。

謝惠全進一步指出，每年第3季是正常旺季，今年也不例外，第3季確實比第2季好，7月就會相當不錯。以往過去第4季比第3季差，但世事難料，如果塞港、疫情還是復發，碼頭擁擠情況不變，今年第4季未必比第3季差。