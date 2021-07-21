國際鎳價上揚，不鏽鋼價8月仍看漲，不鏽鋼多頭指標彰源(2030)早盤股價續創新高；碳鋼龍頭中鋼(2002)近期受到外資等法人賣壓，股價仍受壓抑；鋼鐵股今日仍以中小型不鏽鋼股表現最強勁。

鋼鐵股原本多檔列為處置股，上周五不鏽鋼廠彰源(2030)率先出關，至今四天股價連漲，今早衝破50元大關。不鏽鋼廠新鋼(2032)、運錩(2069)本周二解禁，昨日震盪收高，今早續攻。

碳鋼龍頭中鋼半年報創新高，但近期受到法人賣壓，三大法人近三天累計共計賣超66789張，中鋼股價相對其他鋼鐵股弱勢。下游包括燁輝(2023)、盛餘等股價均上漲。

中鋼(2002)受惠6月內銷盤價大漲，單月獲利創新高，6月自結合併稅前淨利83.06億元，比5月的76.26億元再增長9%，單月每股合併稅前淨利達0.52元；上半年自結合併稅前淨利352.01億元，比去年同期的虧損38.19億元大幅轉佳，每股合併稅前約賺2.23元，上半年獲利同步攀高。

中鋼第二季鋼價逐月上漲，單月獲利同步逐月上升，第二季自結合併稅前淨利約221.02億元，創新高，單季每股合併稅前約賺1.4元。

中鋼為協助穩定物價，7月以及8月的月盤產品以平盤開出，中止先前連12個月漲勢；第三季季盤產品順勢補漲，全產品平均調幅4.1%，中鋼整體第三季鋼品續漲，業績可望再創新高。

展望下半年，隨著整體鋼市環境穩健向上發展，需求面穩健成長，成本面因煤、鐵及煉鋼所需副原料價格居高，以及採更環保製程等墊高煉鋼成本，均有助支撐鋼廠報價，中鋼看第四季旺季仍樂觀，全年業績也將挑戰新高紀錄。