美國女星琪夏寇兒（Keyshia Cole）從12歲出道，跨足多個領域，包括歌手、作曲家、演員和電視製作人，發展得有聲有色，然而她的生母法蘭琪（Frankie Lons）日前驚傳在61歲生日當天吸毒過量離世，琪夏寇兒疑似太悲痛，至今沒有發聲哀悼。

琪夏寇兒小時候就被父母棄養，被親友收養長大後，在音樂圈展現自己的才華，逐漸成名，也和生母法蘭琪相認，母女倆常一起出現在真人秀中，逗趣可愛的互動廣受歡迎，也意外讓法蘭琪爆紅，然而法蘭琪長時間沉迷毒癮，琪夏寇兒也不諱言提及此事。

琪夏寇兒一直十分關心媽媽的身體狀況，也會為她加油鼓勵，希望她擺脫毒品控制，過去她還曾發文曬出和法蘭琪的合照，開心慶祝媽媽勒戒成功，然而日前法蘭琪舉辦生日派對又碰毒品，導致吸毒過量死亡，終究無法阻止悲劇發生，令人不勝唏噓。

兒子山姆透露，他每天都會陪伴媽媽，希望對方能過戰勝毒癮，試圖讓對方保持清醒，雖然最後不幸還是發生，山姆也表示，「我希望世人記得，她是一個愛孩子的媽媽。」直到最後都希望外界能記住媽媽最好的一面，而琪夏寇兒至今尚未出現回應任何相關消息。

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