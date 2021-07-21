日本知名AV女優波多野結衣5月迎接33歲，因疫情影響延至近日補慶生，她與4位暗黑女神一起在餐廳吃美食度過，被網友大讚這是「最棒的組合」。

波多野結衣20日在社群平台感動地哭喊：「這是最開心的生日會了，而且禮物也太可愛，要好好珍惜！」照片中，她與2016年轉型的上原亞衣、「人體最強Body」的前AV女優沖田杏梨、2018年引退的佳苗琉花、「挑逗女王」大槻響在銀座剛開幕的燒肉餐廳吃飯，五位都是成人界響叮噹的大咖級女神，其中L級上圍的沖田杏梨還把胸直接放桌上，畫面十分驚人，不少網友看完這張照片都眼睛大亮，紛紛留言：「女神戰隊太可愛了」、「這是一個天堂，我想到那兒去」、「最棒的組合」、「沖田太嚇人了」其中不乏台灣的粉絲。

波多野結衣出道12年，外型激似林志玲又有魔鬼身材，成為老司機熱愛的女優之一，不過她今年健康出了問題，2月自爆罹患顏面神經麻痺，臉部肌肉不協調，導致嘴巴和舌頭歪斜，口水外流左眼還不能閉上，正在接受類固醇治療，只好把工作全部暫停。波多野結衣透露已經習慣痛楚，會想辦法讓自己變得更堅強，但是真的太難以忍受，一個人在家的時候難免湧上負面情緒，忍不住崩潰大哭，看在許多粉絲心中頗為心疼。所幸經過5個月的休養，波多野結衣目前恢復的不錯，讓粉絲鬆一口氣。