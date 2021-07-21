家屬看到員警護送老嫗平安返家時，苦笑著說老嫗忘記如何返家？卻不忘外出要戴口罩，好險遇到熱心警察幫忙，虛驚一場。（民眾提供）

台中市政府警察局第四分局南屯派出所警員陳茂榮、陳滕逸，日前執行深夜巡邏勤務，接獲民眾報案稱楓樹六街口有名老嫗獨自在街口徘徊，員警到場後發現這名老嫗裝扮十分時髦，不僅戴著墨鏡，穿戴珍珠耳環，胸前還別上一朵醒目的紅色康乃馨；警方趨前詢問，施姓老嫗疑似夜半獨自外出後，一時忘了回家的路。

警方指出，該所陳等2員執行巡邏勤務，接獲民眾報案於南屯區楓樹六街口見一名老嫗獨自一人喃喃自語於街口徘徊，員警立即馳赴現場，因適逢深夜時段，馬路上幾乎杳無人煙，員警見到這名打扮亮眼的老嫗十分醒目，上前表達關心之意。

惟老嫗面對員警的詢問臉上只露出茫然無助的表情，只記得自己姓施，其餘均語意不清，眼尖的警察發現老嫗手上配戴愛心手環，立刻去電得知老嫗的家屬，家屬接到電話的當下以為是詐騙集團來電，去老嫗房間一看，才大驚房內空無一人。

警方表示，家屬看到員警護送老嫗平安返家時，苦笑著說老嫗忘記如何返家？卻不忘外出要戴口罩，好險遇到熱心警察幫忙，虛驚一場。 南屯派出所所長江松泳表示民眾若家中有年邁或易走失長者，建議將聯絡資料讓其隨身攜帶或申請配戴愛心手環，以防止走失及緊急聯絡時通報。