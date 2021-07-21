東京奧運再兩天就要正式開幕，目前世界各國的好手們都陸續抵達了日本東京，準備迎接這盛大的體育賽事，而本次奧運因為正逢新冠肺炎肆虐，整體辦起來提心吊膽，雖然國際奧會和日本方面都還是有信心，但難保疫情不會影響這次盛會的進行。

而不好的消息就在今天傳出了，智利跆拳道女子選手阿吉雷(Fernada Aguirre)因兩次新冠肺炎檢測都呈陽性，必須被迫退賽，她也成為本屆東京奧運首位因確診退賽的選手。這對智利以及日本主辦國方面都是個痛心的事情，畢竟阿吉雷在出發前往東京前檢測都還是呈陰性。

阿吉雷是智利代表團唯一的跆拳道選手，她參加57公斤級比賽，目前因確診退賽，智利代表團就完全沒有跆拳道選手了，相當令人惋惜，而這個缺額將由大陸選手周俐君遞補出賽。智利奧會對此事表示：「她從烏茲別克轉機到東京，出發前PCR檢測為陰性，如今兩次檢測都呈陽性，幸好屬無症狀，而她的教練是陰性，但還是得進行隔離。」

阿吉雷今年才21歲，身高172公分，體重57公斤，畢業於智利美洲大學，正值運動員在生涯衝刺的大好時機，她曾獲得2018年泛美跆拳道錦標賽女子57公斤級銅牌，及2019年泛美運動會跆拳道比賽女子57公斤級銅牌，同年也摘下世界大學運動會57公斤級的銅牌，相信這次也是抱著奪牌希望前來，可惜因確診被迫退出。