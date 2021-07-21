今年奧運選手搭乘經濟艙風波延燒，民怨皆指向蔡英文總統承諾跳票；民進黨立院黨團書記長羅致政今舉2016年里約帕奧等三賽事，選手都是坐商務艙，「事實上並不是跳票」；並認為這次錯誤的是教育部及中華奧會。

羅致政指出，總統2016年公開承諾，要讓所有的選手在出國參加重要賽事，都能夠坐商務艙，事實上並不是跳票；因為在2016年的里約帕運，當時所有的選手都坐了商務艙，2017年在黎巴嫩所舉行的亞洲盃籃球賽，當時所有的選手也都是全部坐商務艙。2017年當時行政院長林全授旗給團隊參加波蘭世界運動會，教練跟選手也是坐商務艙。

他說，所以事實上，總統的承諾是因為這次中華奧會，乃至於體育署在安排上的確出了很大的問題，所以這一次是一個特別的情況，的確要嚴格檢討，但總統當時說的承諾，2016年之後，台灣的選手在參加很多重要的賽事時，教育部及相關單位，都讓選手跟教練能夠坐商務艙。

他認為，這次確實是很大的錯誤，而且教育部及中華奧會，的確有必要做很大的檢討，尤其是跟選手事先沒有溝通，相信在奧運告一個段落後，整個行政部門一定會做一個深刻的檢討。