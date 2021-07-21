中國西部的研究團隊推出了一種能穿越空中和水下的無人機，儘管它不是世上第一款「跨介質」（trans- medium）無人機，但這原型採用了改進水下機動力的設計。

水的密度是空氣的800倍，西方國家研製的類似無人機必須緩緩轉動葉片，否則在水下有突然折斷的風險。然而，中方的無人機使用了兩種葉片，其中一種每分鐘能在水中旋轉3600次，以產生強大的推力。

而無人機在從一種介質進入另一種介質時，很容易失去平衡翻覆。不過，在為時90秒的試飛中，重1.5 公斤的中國無人機在7次潛入水中並離開水面後，仍保持穩定。據研究人員說，這種技術有廣大的應用潛能，但他們也指出，在20分鐘的航時，還有500公克的酬載量上，仍有改進的空間。

How China’s flying submarine drone could change the way sea battles are fought https://t.co/XLTzAdR69O — SCMP News (@SCMPNews) July 20 2021

西安電子科技大學機械電子工程學院的張樹新與同僚在《飛行力學》期刊的論文中說，跨介質無人機的設計在於跨大作業環境和應用範圍，能充分利用水下隱形和空中高機動性的特點。