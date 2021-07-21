43歲女星侯怡君5月證實已與情纏20年的蕭大陸登記結婚，6月再傳出已透過試管懷孕的好消息，不過近期卻傳出她與蕭大陸之間疑似有小三介入，導致她多次在私人臉書暴走開嗆，據悉介入兩人婚姻的是電視台黃姓女節目監製，侯怡君曾直接找上她興師問罪，兩人起了口角與肢體衝突，許多人都目擊火爆畫面，鬧到高層皆知，對此，民視節目部副總許念台表示：「請三方當事人謹慎理性處理自己私領域的事！但為了避免日後再見面感受，目前該員已暫時調離節目部。」

據悉，黃姓女監製並非負責蕭大陸製作、侯怡君主演的《多情城市》，但兩人在同一棟大樓、同辦公室長期相處，日久生情，已經糾纏一年多。而電視台高層獲悉此事後，曾數度約談三方當事人，但三個人有三種認知說法，黃姓女員工還一度認為侯、蕭並未結婚，也可能因此讓侯怡君在5月時高調以「老公」稱蕭大陸，正式認了兩人婚姻關係。黃姓女員工也說自從他們已婚新聞曝光後就沒在一起了。

不過侯怡君經紀人則似乎狀況外，今回應記者詢問時表示：「沒有這事吧？」並說她發文已經八百年前（6月）的事，他當時就問過侯怡君，她回說是「同學的事」，因涉及隱私，他便沒再多問。至於外傳侯怡君曾與任職電視台的「小三」正面衝突，經紀人不以為然回說：「誰告訴你的？講得好像在現場一樣，那請拿出照片或影片啊！」侯怡君本人則未接電話、沒回訊息。

侯怡君的幾次發文，顯然不只是為「同學」出氣，貼文內容怒氣指數爆表又設為公開，儼然自己就是受小三介入婚姻的正宮，她除了怒罵對方「綠茶婊」、揚言法院見，六月底的貼文，附上一張經過處理的照片，上面大大寫著「小三」，她更詩興大發，以7字一句寫了10行藏頭詩，包括「黃花敗葉身形殘」、「穢跡可循母亦似」、「爛泥難上廟牆階」、「賤求隈身只為金」、「臭名留與眾人問」、「破涕而笑虛偽容」，更藏頭「爛賤貨」「臭ｘ」「破ｘ」等咒人字句，相當嗆辣具攻擊性，。

侯怡君雖6月底仍在私人臉書公開嗆小三，但同時也不忘在粉專曬恩愛，她po出與蕭大陸在車上一起嘟嘴裝可愛照片，寫著「午夜夢迴驚醒，發現枕邊人是心上人，而不是只能在夢中的心上人，慶幸自己嫁給真愛，不是滿身珠光寶氣虛度人生的喪屍」，並有感而發地說婚姻需要經營，形容兩人婚後依然像熱戀，「手牽手漫步街頭就是幸福，開著車翻山越嶺只為一碗剉冰，謝謝你當我公主捧在手心裡」，幸福爆表的文字，還讓許多藝人好友都留言為她開心。