防疫期間，對抗病毒最有效就是打疫苗，但很多人還在排隊等疫苗，如何從日常攝取的食物增加免疫力，就成了大家關心的話題。怎麼吃最健康，還能提升保護力？其中一定會被提到的，就是薑黃。「薑黃」被稱為超級食物，無論中西醫，都肯定薑黃對於養肺與清淤活血的好處，最近爆紅的美國ICU醫師Dr.RIfal就拍影片介紹，平常要保養肺部，要多吃生薑、薑黃加蜂蜜，不但可以養肺，對於提升保護力以及抗氧化也很有幫助。

薑黃素為脂溶性，加在牛奶更容易被人體吸收。(戴志揚翻攝)

人會衰老、生病，除了自然老化，有一部分的原因是因為自由基的產生，以及人體對氧化的損傷，薑黃素本身是很強的抗氧化劑，從古代就被廣泛運用在發炎的相關疾病。研究顯示，薑黃素可以幫助身體抗發炎、修復受損細胞，增加身體的抗氧化能力、增強免疫系統。除了抗氧化，抗發炎，薑黃素還可以降低三酸甘油脂、增加HDL高密度脂蛋白，有助於預防心血管疾病。

細微化薑黃素比一般薑黃素更容易吸收。(戴志揚翻攝)

市面上經常看到的薑黃粉，是薑黃經過長時間的乾燥後，再磨成細粉，大多以進口為主，產地主要是日本、印度及中東國家。至於薑黃要怎麼吃呢？很多民眾會從香料中攝取，但其實薑黃粉並不等於薑黃素，像咖哩中的薑黃素含量並不高，而且薑黃素是一種脂溶性物質，本身不太好吸收，所以最好加進牛奶或優酪乳中飲用，乳脂肪有助於人體吸收薑黃素。

隨著食品製程科技的進步，現在市面上已經有推出細微化薑黃素。所謂的細微化薑黃素，就是排除雜質後成為純化萃取物，利用專利獨特技術使分子結構變的更細微化並改變脂溶性化合物的結構，使其具有更穩定的分散性，解決一般薑黃素難以被吸收利用的困境，以提高利用率。細微化薑黃素在體內的吸收率高出一般薑黃素的7倍，且停留在體內的時間更長，可被利用的機率越高。生物利用率越高，對於清除體內自由基、抑制與氧化相關的作用更佳，有助於減少氧化反應並降低罹患各種慢性疾病的風險。在疫情期間，除了戴口罩，勤洗手，維持社交距離外，提升內在自體免疫力更是刻不容緩的重要課題！