疫情延燒下線上上課加上在家上班，等生活型態也造成眼科門診電腦視覺症候群的患者增加。（中國醫藥大學附設醫院提供／馮惠宜台中傳真）

三級警戒催化 眼科電腦視覺症候群患者爆增

疫情三級警戒延宕兩個月來，眼科門診也發現上班族在家上班(Work from home WFH)、老師學生線上課，長時間盯著電腦螢幕或3C產品，也造成眼科門診也增加了許多電腦視覺症候群（computer vision syndrome，CVS）的患者。眼科醫師提出『20-20-20』和『30-30』護眼守則，讓民眾在疫情期間頻繁用3C產品時，好好照顧靈魂之窗。

中國醫藥大學附設醫院眼科醫學中心主任江鈞綺指出，一般來說，每天盯著電腦或手機平板等電子螢幕連續兩小時以上，就有可能會造成電腦視覺症候群，加上不正確的姿勢及視線角度、缺乏適當的照明，以及螢幕本身的炫光等等，都會造成視力模糊、複視、乾眼症、肩頸痠痛、頭痛等身體不適症狀；而學童若長時間盯著螢幕，更有可能造成近視度數的增加。

那要如何在遠端工作上班上課的情形下，避免這些症狀呢？江鈞綺建議民眾可以遵循「20-20-20守則」，也就是在看螢幕20分鐘後、休息20秒、往20呎遠方眺望，讓眼睛的睫狀肌放鬆，若真的必須工作兩小時以上，則需暫停15分鐘讓眼睛和身體得到適度休息。

而螢幕最好低於眼睛視線15-20度，讓眼睛略呈俯視的角度、減少乾眼的症狀，由於乾眼症除了造成乾澀灼熱外，也會造成視力不穩定，適度地補充人工淚液可以緩解症狀、避免惡化。

其次，眼睛與螢幕的距離保持50-60公分的距離，減少眼睛過度聚焦造成的疲勞、甚至頭痛！另外，配戴正確度數的眼鏡看螢幕，也非常重要，尤其在40歲之後，眼睛水晶體彈性減弱，不適宜的眼鏡度數，會加重眼睛的負擔。

對於學齡期的兒童，江鈞綺建議，可依照「30-30守則」，即眼睛和電腦螢幕至少間隔30公分，用眼30分鐘後休息，休息時一樣以遠眺為主，避免其他近距離活動（拼圖、畫畫、閱讀等），減少近視度數增加，至少半年做一次視力檢查，若有必要則輔以控制近視的治療。